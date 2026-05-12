Pedro Sánchez reivindica el "éxito" del operativo de evacuación del MV Hondius

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha reivindicado que el operativo de evacuación de los pasajeros del MV Hondius desde el puerto de Tenerife ha sido "un éxito", toda vez que el crucero se encuentra ya rumbo a Róterdam después de que casi un centenar de personas de 19 nacionalidades diferentes fuesen distribuidas a sus respectivos países a lo largo de dos jornadas.

"Cero incidentes", ha resumido Sánchez, quien ha expresado en una comparecencia junto al director general de la Organización Mundial de la Salud que esta actuación ha permitido a España mostrarse al mundo como un país comprometido y que ayuda "cuando puede y es necesario".

Y después de que el responsable de la OMS subrayase el "ejemplo" que ha dado el país europeo tanto en lo que atañe al cumplimiento de las normas sanitarias como a su solidaridad, el presidente español ha incidido en que acoger el buque no solo era "una responsabilidad legal", sino también "una obligación moral" con las personas que estaban en el interior del buque y sus familias.

Junto con la felicitación a España, el máximo dirigente de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha apuntado que la cuarentena para el hantavirus terminará el próximo 21 de junio.