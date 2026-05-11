El crucero con hantavirus zarpa de Tenerife rumbo a Países Bajos, donde será desinfectado

Tras dos jornadas de evacuación de los pasajeros a bordo del MV Hondius, el barco en el que se registró un brote de hantavirus que deja tres personas fallecidas, se dirige ya a Países Bajos, donde se procederá a su desinfección. En concreto, su destino es Róterdam, puerto al que llegará a finales de esta misma semana.

Apenas diez minutos por encima de la hora programada, sobre las 19:10 horas, el crucero abandonaba el puerto de Granadilla, en Tenerife, donde finalmente tuvo que atracar debido a que el empeoramiento de las condiciones meteorológicas ponía en riesgo el traslado de sus ocupantes. Todo ello, tras varios días de tiras y afloja entre el gobierno de España y el ejecutivo de Canarias, que se resistía a permitir que el buque afectado se acercase a sus costas.

La treintena de personas que quedaba en el interior de la embarcación será trasladada a través del aeropuerto de Tenerife Sur a sus respectivos 23 países de origen, donde deberán cumplir las recomendaciones de sus autoridades sanitarias. En total, han sido evacuadas 94 personas de 19 nacionalidades diferentes. Y, en cuanto a los catorce españoles a bordo, se encuentran ya en el hospital Gómez Ulla de Madrid, donde cumplirán una cuarentena de 42 días.

El crucero de lujo MV Hondius salió de Ushuaia (Argentina) el pasado 1 de abril después de un breve periplo a la Antártida con 175 personas dentro —que llegaron a ser 180 como consecuencia de las distintas escalas—. Su objetivo era cruzar el océano Atlántico y concluir su ruta 33 días después en Cabo Verde (África), pero la alerta sanitaria causada por el fallecimiento de dos neerlandeses y una mujer procedente de Alemania trastocó sus planes.

Por el momento, Estados Unidos ha notificado un caso positivo y un crucerista con síntomas de entre sus 17 nacionales, mientras Francia también ha dado cuenta de que uno de los ciudadanos galos que viajaron en el mencionado buque presenta una PCR positiva por hantavirus. En concreto, se trata de la cepa de los Andes, la única variedad que es transmisible entre personas.