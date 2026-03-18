Pekín despliega cazas en el mar de China Meridional tras detectar aviones de Filipinas

Las autoridades de China han llegado a desplegar buques y cazas en zonas en disputa del mar de China Meridional tras detectar la presencia de varios aviones de Filipinas en lo que Pekín considera su espacio aéreo —frente a idénticas pretensiones de Filipinas, Vietnam, Brunéi, Malasia y Taiwán—.

"Varias aeronaves filipinas invadieron recientemente el espacio aéreo chino sobre Huangyan Dao sin autorización del gobierno chino. En respuesta, el Ejército Popular de Liberación de China desplegó fuerzas navales y aéreas para rastrearlas, vigilarlas, advertirles y expulsarlas conforme a la ley y la normativa vigente", han indicado fuentes de seguridad al diario estatal chino Global Times.

En la misma línea, un portavoz del gobierno chino ha indicado que Pekín "hará lo necesario para salvaguardar sus derechos" en la zona y ha asegurado que el país cuenta con una soberanía que "no se puede disputar", tal y como ha difundido la agencia oficial de noticias Xinhua.

Los hechos han tenido lugar en las inmediaciones del atolón de Scarborough, situado en el mar de China Meridional y a menudo foco de tensiones y acusaciones cruzadas entre las partes.