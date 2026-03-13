Taiwán comprará armas a Estados Unidos por 9.000 millones de euros en medio de tensiones con China

El parlamento de Taiwán ha aprobado ya la moción que autoriza la compra de cuatro paquetes de armas por valor de unos 9.000 millones de euros a Estados Unidos en medio de fuertes tensiones militares con China.

El armamento incluye misiles antitanque, obuses autopropulsados M109A7, misiles Javelin y sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad.

Aunque estos cuatro paquetes representan la práctica totalidad de la ayuda militar pactada en diciembre del año pasado con Washington, que asciende a unos 11.000 millones de dólares, en Taipéi pretenden alcanzar un volumen de gasto militar de 40.000 millones de dólares.

En aquel momento, las autoridades de China ya decidieron imponer un paquete de sanciones contra una veintena de empresas relacionadas con la industria militar estadounidense en represalia por la venta de armamento a Taiwán, un territorio al que Pekín considera una provincia más bajo su soberanía. Y, de paso, lanzaban a Estados Unidos una advertencia sobre actuar "con la máxima prudencia" en lo que a Taipéi se refiere.

Hoy, a la vista de la aprobación de ese gasto, han exigido "detener" la venta de armas de cara a "salvaguardar el desarrollo estable de las relaciones entre China y Estados Unidos, así como la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán".