El Pentágono pide 200.000 millones de dólares para seguir financiando la guerra en Irán

El Departamento de Defensa de Estados Unidos pedirá al Congreso una partida extraordinaria de 200.000 millones de dólares para continuar financiando la guerra en Irán. “Hace falta dinero para matar a los malos”, ha justificado el secretario del ramo, Pete Hegseth, quien no ha querido fijar un plazo para la finalización del conflicto.

Y, tras negar que vaya a ser "eterno", ha sostenido que todo transcurre "conforme al plan" establecido. De hecho, ha recalcado que Estados Unidos ha golpeado ya 7.000 objetivos en Irán; mientras el jefe del Estado Mayor ha enfatizado que las capacidades estadounidenses "siguen creciendo" y las de Irán "siguen degradándose".

“Estamos ganando, de manera decisiva y en nuestros propios términos”, ha señalado Hegseth, aunque ha evitado concretar un plazo para poner fin a un conflicto que ha escalado y afecta ya a una decena de países del golfo Pérsico y a sectores estratégicos para la economía mundial como el petróleo y el gas. "No hay un plazo fijado, pero estamos totalmente en camino", ha explicado el responsable del Pentágono, incidiendo en que la última palabra la tiene Trump.

Del mismo modo, ha rechazado desvelar los próximos pasos de la operación militar, aunque sí ha hecho hincapié en que el objetivo pasa por desactivar un "régimen" que resulta una amenaza global por sus ambiciones nucleares. Y, en este punto, el jefe del Pentágono ha subrayado que tanto los países de Oriente Próximo como los "desagradecidos aliados" de Europa deberían dar las gracias a Trump por "el coraje de impedir que este estado terrorista mantenga al mundo como rehén".