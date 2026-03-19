El pétroleo sigue subiendo tras nuevos ataques a una refinería saudí y en Ormuz

El precio del petróleo sigue subiendo, en medio de ataques a refinerías, yacimientos, instalaciones de gas natural y buques petroleros en el estrecho de Ormuz.

A lo largo de esta misma mañana, el Brent, de referencia en Europa, se disparaba más de un 6% y cotizaba por encima de los 114 dólares; y el West Texas Intermediate, el crudo de referencia en Estados Unidos, subía un 1,1%, hasta los 96,51 dólares por barril. Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, subió más de un 23%, hasta los 67,3 euros por megavatio/hora.

Todo ello, en medio de un ataque de Israel a un yacimiento de gas iraní, del que Trump se ha desvinculado y ha ordenado frenar, a la vista de las represalias iraníes sobre una refinería en Qatar. Esos ataques se suman a la confirmación por parte de Arabia Saudí de que un dron impactó en otra refinería, en las costas del mar Rojo. Y, en paralelo, con en el estrecho de Ormuz continúan los ataques contra buques, que en esta ocasión han tenido lugar cerca de la costa de Emiratos Árabes Unidos y de Qatar.

Quejas de países vecinos

En este contexto, los ministros de Exteriores de una docena de países árabes o de mayoría musulmana han emitido una declaración conjunta en la que reiteran su condena a los ataques realizados por parte de Irán en sus territorios, mientras ponen sobre la mesa su derecho a defenderse.

"Tales ataques no pueden justificarse bajo ningún pretexto ni de ninguna manera", han recalcado a través de un texto que no menciona ni a Estados Unidos ni a Israel, y que está firmado por Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Qatar, Siria y Turquía.

Y, de paso, han instado a Teherán a "abstenerse de cualquier medida o amenaza destinada a cerrar u obstaculizar la navegación internacional" en el estrecho de Ormuz o en cualquier otro paso comercial.