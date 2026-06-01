Petro no acepta el resultado de las elecciones de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se niega a aceptar los resultados de la primera vuelta. Con el candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, ligeramente por delante del senador izquierdista Iván Cepeda, ha vuelto a sembrar dudas sobre el preconteo, como ya hizo en las recientes elecciones legislativas.

"Como presidente, no acepto los resultados del preconteo", ha sostenido Petro, poniendo el acento en que se trata de un recuento elaborado por una empresa privada. De hecho, ha acusado a esa compañía de haber alterado el software hasta tres veces en la última semana, así como de haber agregado 800.000 cédulas más de personas que no forman parte del censo oficial. Así pues, ha apuntado que el resultado conocido por ahora "no tiene fuerza vinculante", de modo que solo reconocerá el escrutinio cuando lo depositen oficialmente las comisiones electorales.

La empresa en cuestión se trata de Thomas Greg & Sons y es una de las nueve que forman parte de la Unión Temporal Integración Logística Electoral, el consorcio que ha prestado asistencia electoral desde 2007 en Colombia. Hace dos años, el ministro de Exteriores de Petro fue suspendido de su cargo debido a que la Fiscalía consideró que se había extralimitado al no adjudicar a esta firma el seguimiento de las elecciones hasta en dos ocasiones, a pesar de cumplir los requisitos exigidos. Ya de cara a este año, recibió el encargo de logística y el soporte tecnológico de los comicios.

Tras conocerse el resultado, Cepeda ha suscrito las palabras de Petro y ha denunciado un "desfase electoral", pues, ha incidido, "existe información e indicios sobre un número indeterminado de mesas" en las cuales se habrían dado "votaciones atípicas". Así pues, ha pedido que se aclare lo sucedido con esos cientos de miles de cédulas extraordinarias.

Críticas a Petro

Las palabras de Petro y Cepeda han desatado una oleada de reacciones en contra por parte de los candidatos de derechas.

"Par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular, porque aquí hay un pueblo que los va a enfrentar y los va a derrotar", ha advertido De la Espriella, mientras la candidata uribista, Paloma Valencia, también ha puesto el foco sobre la "afrenta a la democracia" que suponen esas declaraciones.

Asimismo, otros ex altos cargos de Colombia han censurado esta reacción. "No podemos permitir este atentado contra la voluntad de las mayorías", ha recalcado el expresidente Iván Duque, quien ha apelado a "la unidad de todos los demócratas para rechazar este intento de usurpar el triunfo del pueblo".

"Un demócrata se reconoce por su disponibilidad a perder: aceptar las reglas de juego y conceder con grandeza", ha resumido Alejandro Gaviria, exministro con Petro, de quien ha considerado que "no es un demócrata".

Fuera del ámbito político, la directora de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch, Juanita Goebertus, ha recordado que Colombia "tiene un sistema electoral independiente y confiable", por lo que ha considerado "lamentable" que el presidente "siembre dudas injustificadas".