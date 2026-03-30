El primer petrolero ruso llega a Cuba: "Es nuestro deber ayudar"

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmado la llegada a Cuba de los primeros buques petroleros rusos. "Rusia considera que es su deber no mantenerse al margen y brindar la ayuda necesaria a los amigos cubanos. No podemos mostrarnos indiferentes ante la desesperada situación que viven hoy los cubanos", ha remarcado.

A pesar de la amenaza arancelaria que Estados Unidos impuso para todos los países que surtan hidrocarburos a la isla caribeña —que se suma al bloqueo económico ya existente—, el gobierno de Putin ha decidido enviar estos buques de todos modos, ya que sus vínculos comerciales con la potencia norteamericana son prácticamente inexistentes. Así es que su portavoz se ha mostrado "complacido" de que su petróleo llegue a La Habana, según la agencia rusa de noticias Interfax.

En concreto, el petrolero Anatoli Kolodkin atracó en el puerto de Matanzas con un cargamento de 100.000 toneladas de petróleo, rompiendo así con el bloqueo que desde hace más de tres meses venía estrangulando los servicios básicos del pequeño país del Caribe y provocando una importante crisis energética.