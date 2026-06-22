Pilar Cancela defiende el compromiso de España con la acogida: "Los derechos humanos no tienen fronteras"

Pilar Cancela durante la clausura del acto organizado por Accem con motivo del Dia Mundial de las personas refugiadas

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, reivindicó el compromiso de España con la acogida, la inclusión y la defensa de la dignidad de las personas refugiadas durante la clausura del acto organizado por Accem con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, celebrado el pasado 20 de junio.

Cancela aseguró que esta jornada “no es sólo una conmemoración”, sino “una llamada a la acción, a seguir mejorando nuestras políticas, a reforzar la cooperación y a no olvidar que los derechos humanos no tienen fronteras”. La secretaria de Estado reafirmó así el compromiso de España de “seguir siendo un país de acogida, comprometido con la inclusión y con la dignidad de todas las personas”.

La responsable de Migraciones participó en la jornada ‘Enfocando un refugio para la paz’, organizada por Accem en Madrid, en la que participaron representantes institucionales, entidades sociales y organismos especializados para analizar la situación global de las personas desplazadas forzosamente. Durante el encuentro se recordó que más de 123 millones de personas se encuentran actualmente desplazadas por la fuerza en el mundo.

Accem puso en valor la labor de la primera línea de acogida en España, especialmente la desarrollada por los Centros de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), que ofrecen atención humanitaria, acompañamiento y apoyo desde el primer momento en el que las personas refugiadas llegan al país.

La organización recordó que, 25 años después de que Naciones Unidas estableciera el 20 de junio como Día Mundial de las Personas Refugiadas, la necesidad de protección internacional continúa siendo una realidad marcada por los conflictos, las persecuciones y las crisis humanitarias.

Accem alertó sobre el impacto de guerras como las de Gaza, Líbano, Sudán, Ucrania o Malí, así como sobre los desplazamientos provocados por la emergencia climática, y reclamó reforzar una cultura de paz y garantizar vías legales y seguras para que las personas que necesitan protección puedan acceder a ella sin poner en riesgo sus vidas.

La entidad defendió que las políticas migratorias deben mantenerse vinculadas al respeto de los derechos humanos y al derecho internacional, apostando por la integración, el diálogo intercultural y la prevención de conflictos frente a los discursos que estigmatizan a las personas migrantes y refugiadas.