Francia y Alemania han formalizado ya las candidaturas de Laurence Boone y Markus Brunnermeier para ocupar los dos puestos del comité ejecutivo del Banco Central Europeo que quedarán vacantes en los próximos meses; un movimiento que consolida el entendimiento entre París y Berlín sobre la renovación de la cúpula de la institución y favorece las aspiraciones del exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos frente al neerlandés Klaas Knot de suceder a Christine Lagarde en la presidencia.

En concreto, Boone ocuparía el puesto de la alemana Isabel Schnaber como responsable de las operaciones de mercado del BCE, mientras Brunnermeier relevaría al irlandés Philip Lane como economista jefe. De este modo, dos de las mayores economías de la zona euro seguirán representadas en la dirección, dando así vía libre a la elección del candidato español si obtiene el respaldo suficiente de los socios de la eurozona.

La renovación de la cúpula del BCE se ha acelerado después de que Lagarde comunicara su intención de abandonar la institución antes de completar su mandato, una salida a la que se suman la dimisión de Schnabel, que dejará su puesto el próximo 3 de enero para incorporarse al Fondo Monetario Internacional, y el final del mandato de Lane, previsto para mayo del año próximo.

En cuanto a sus relevos, Boone es la actual directora de Santander en Francia y antigua economista jefe de la OCDE, además de exsecretaria de Estado francesa de Asuntos Europeos. El economista alemán Markus Brunnermeier, por su parte, es profesor de la Universidad de Princeton.

En cuanto a Hernández de Cos, que actualmente ocupa el cargo de director general del Banco de Pagos Internacionales, dirigió el Banco de España entre 2018 y 2024 y, en caso de que prospere su candidatura, se convertiría en el primer español en presidir la institución. Para aprobar su designación se necesita el respaldo de al menos 16 de los 21 países que comparten la moneda común, siempre que representen un mínimo del 65% de la población de la eurozona.