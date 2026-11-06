El español Hernández de Cos y el neerlandés Klaas Knot, únicos candidatos a suceder a Lagarde al frente del BCE

Como era previsible tras el anuncio de Christine Lagarde de que abandonaría la presidencia del Banco Central Europeo ocho meses antes de su renovación, el español Pablo Hernández de Cos y el neerlandés Klaas Knot son los únicos candidatos a suceder a la economista francesa al frente de una institución crucial para la lucha contra la inflación en la zona euro.

A cierre de plazo para presentar candidaturas, son las únicas propuestas sobre la mesa, y serán evaluadas el próximo lunes por los ministros de Economía y Finanzas de los países de la moneda única en una cita que servirá para constatar cuál de los dos reúne los apoyos necesarios. A partir de ahí, el Consejo Europeo tendrá la última palabra una vez consultados el Parlamento Europeo y el Consejo de Gobierno del BCE.

En todo caso, la elección deberá contar con el respaldo de al menos 16 de los 21 países de la zona euro, a fin de que representen un mínimo del 65% de su población.

Perfiles de los candidatos

Hernández de Cos llegó a ser gobernador del Banco de España y actualmente ejerce como director general del Banco de Pagos Internacionales. En una extraña excepción en la política española, cuenta con el apoyo tanto del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, así como del visto bueno de una mayoría de cualificados economistas, según una encuesta de Bloomberg.

Klaas Knot, expresidente del Banco de Países Bajos | Mateo Lanzuela

Por su parte, el neerlandés Klaas Knot, presidió el Banco Central de Países Bajos de 2011 a 2025 y, al igual que Hernández de Cos, fue miembro del consejo de gobierno del BCE.

Renovación más amplia en el BCE

Junto con la elección de la persona que dirigirá la institución monetaria de la eurozona, el BCE deberá cubrir también la marcha en enero de la alemana Isabel Schnabel, miembro del consejo ejecutivo, y el puesto de economista jefe que Philip Lane ejercerá hasta mayo. Y, de ascender Knot a presidente, los cambios podrían afectar también al asiento que ocupa su compatriota Frank Elderson.