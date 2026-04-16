La presidenta de México viajará a España para "seguir hablando" de la conquista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantendrá un breve encuentro con su par en España, Pedro Sánchez, en los márgenes de un foro de líderes progresistas que tendrá lugar en Barcelona y que utilizará para "seguir hablando" sobre los abusos que, desde su punto de vista, perpetraron los españoles durante la conquista de América.

Se trata del primer viaje de la mandataria a Europa desde su toma de posesión en 2024, y supone un paso más hacia el deshielo de unas relaciones que se vieron enturbiadas por las exigencias de México de "disculpas o resarcimientos" por las ofensas que España habría cometido hace más de cinco siglos. Frente a la negativa inicial del gobierno español, el ejecutivo de López Obrador optó por cancelar su participación en los actos de conmemoración de los viajes de Hernán Cortés y, posteriormente, la propia Sheinbaum no invitó al rey de España a su toma de posesión.

En esta tesitura, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, fue el primero en reconocer públicamente —en octubre de 2025— el "dolor" y la "injusticia" causados; una tesis secundada meses después por Felipe VI al admitir que hubo "mucho abuso".

Estos "avances", en palabras de la mandataria sudamericana, han cristalizado en una invitación al monarca español al Mundial de fútbol de este verano y en su presencia en el foro político que tendrá lugar este mismo fin de semana, en el que prevé retomar ese debate. Y es que, según su criterio, el reconocimiento de esos malos tratos por parte de las autoridades españolas —aunque sea "a su manera", ha dicho— supone una reivindicación "de los pueblos indígenas y de la grandeza de México" frente a la narrativa civilizatoria de la conquista.

Así pues, Claudia Sheinbaum, como ella misma ha trasladado a la prensa, aprovechará su visita a la ciudad condal para "seguir hablando de estos temas", de esas "muchas atrocidades", y para defender los principios de autodeterminación de los pueblos, la búsqueda de la paz a través del diálogo y la no intervención.