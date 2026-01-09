Prisión preventiva para uno de los dueños del bar de la estación de esquí de Crans-Montana

Velas y flores en homenaje a los fallecidos en Crans-Montana
La fiscalía de Suiza ha ordenado este viernes la detención preventiva de uno de los dueños del bar del resort de Crans-Montana en el que murieron 40 personas a causa de un incendio durante una fiesta de Año Nuevo por entender que existe riesgo de fuga.

La decisión coincide con el acto que celebra el país helvético en homenaje a los fallecidos en el siniestro, en el que más de un centenar de personas resultó herido.

En días posteriores, además, las autoridades suizas confirmaron que el establecimiento no había sido sometido a inspecciones de seguridad desde hace cinco años.

