Clavijo garantiza el respaldo de Canarias a la comunidad isleña en Uruguay: “Son uruguayos, pero también son canarios”

Clavijo durante uno de los encuentors que mantuvo con la comunidad canaria

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la comunidad canaria en Uruguay, una colectividad que, tres siglos después de la llegada de los primeros emigrantes isleños, mantiene viva su identidad y sus vínculos con el archipiélago.

Durante su visita oficial al país, Clavijo mantuvo varios encuentros con representantes de la colectividad canaria y aseguró que el respaldo del Gobierno autonómico continuará para atender sus necesidades, impulsar proyectos culturales y fortalecer las políticas de cooperación. “Son uruguayos, pero también son canarios”, señaló el presidente, poniendo en valor la doble pertenencia de miles de descendientes de isleños.

Clavijo destacó la emoción de reunirse con una comunidad que, a más de 8.000 kilómetros de Canarias, “ha mantenido viva la llama de la identidad canaria durante 300 años”. En este sentido, subrayó la presencia de jóvenes descendientes en los encuentros celebrados en Montevideo, una muestra, dijo, de que “la canariedad sigue viva y se transmite entre generaciones”.

El presidente resaltó especialmente el vínculo con las tradiciones isleñas que permanecen en Uruguay, desde la gastronomía hasta la música y las costumbres familiares. “Siguen haciendo recetas con gofio”, relató, antes de asegurar que la huella canaria en el país “no solo está sana, sino que arde con más fuerza que nunca”.

Apoyo a las entidades canarias

En la actualidad, el censo español sitúa en torno a 2.500 los canarios y descendientes directos de isleños residentes en Uruguay. Una comunidad organizada a través de entidades como la Sociedad Islas Canarias de Montevideo, la Asociación Buscando Raíces de Tala, la Asociación Canaria de Maldonado y el Espacio Cultural Islas Canarias-Uruguay.

El Gobierno de Canarias mantiene líneas de apoyo económico para estas asociaciones, destinadas tanto a su funcionamiento como a la mejora de sus instalaciones. Además, desarrolla programas de atención sociosanitaria para canarios en situación de vulnerabilidad, con financiación de servicios médicos, tratamientos y productos de primera necesidad.

Durante su visita a la Sociedad Islas Canarias de Montevideo, Clavijo puso en valor la labor de la entidad, fundada en 1928, como “punto neurálgico del alma canaria en Montevideo”. El encuentro incluyó actividades culturales y la presentación de un sello conmemorativo de Correos Uruguay dedicado a los 300 años de la fundación de la capital uruguaya por familias canarias.

Continuidad de los proyectos de cooperación

El presidente también garantizó la continuidad de los proyectos de cooperación que Canarias impulsa en Uruguay en ámbitos como la atención sociosanitaria, la formación, la igualdad o la protección del patrimonio.

Clavijo visitó el Museo de Historia, Cultura e Identidad Canaria, inaugurado con financiación del Ejecutivo autonómico y considerado un referente para preservar la memoria de la emigración canaria en América Latina. El centro reúne documentos, fotografías, objetos tradicionales y testimonios que reflejan la aportación de los isleños a la construcción social y cultural de Uruguay.

Además, la Viceconsejería de Acción Exterior ha financiado durante esta legislatura seis proyectos de cooperación en Uruguay con una inversión cercana a los 358.000 euros, destinados a iniciativas de formación, apoyo social, mejora de infraestructuras y prevención de la violencia machista.

Clavijo durante su visita al Museo | Gobierno de Canarias

Nuevo Centro Comunitario Cultural Islas Canarias

Durante la reunión mantenida con el intendente de Canelones, Francisco Legnani, Clavijo anunció la participación del Gobierno de Canarias en el proyecto del Centro Comunitario Cultural Islas Canarias, que se desarrollará en el municipio de Barros.

La iniciativa busca crear un espacio de encuentro social y cultural para reforzar la participación ciudadana y poner en valor la herencia canaria en una de las zonas del país con mayor presencia histórica de emigrantes isleños y sus descendientes.

Canelones ocupa un lugar destacado en la historia de la emigración canaria en Uruguay, ya que fue uno de los principales territorios de asentamiento de las familias llegadas desde las islas desde el siglo XVIII. Tres siglos después, la identidad canaria continúa formando parte del patrimonio social y cultural del departamento.

Las raíces canarias del presidente uruguayo

La agenda de Clavijo incluyó también su participación junto al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en los actos de homenaje al nacimiento del general José Gervasio Artigas, considerado padre de la patria uruguaya.

Durante el encuentro, Orsi recordó sus raíces canarias, ya que su familia procede de Teguise, en Lanzarote. Para Clavijo, este vínculo personal del presidente uruguayo refleja la profunda influencia de Canarias en la historia del país.

El homenaje tuvo lugar en Sauces, en el departamento de Canelones, con una ofrenda floral y diferentes actos en recuerdo de Artigas, cuya ascendencia canaria comparte con una parte significativa de la población uruguaya.

Camino hacia el tricentenario de Montevideo

La visita oficial se enmarca además en los preparativos del tricentenario de la fundación de Montevideo, que se celebrará en 2026 y que recordará la llegada de las primeras familias canarias que dieron origen a la capital uruguaya.

El Gobierno de Canarias prepara más de 30 actividades para conmemorar esta efeméride, con propuestas culturales, académicas y patrimoniales que se desarrollarán en Montevideo y Canelones.

Clavijo destacó que la relación entre Canarias y Uruguay “no es solo historia”, sino una alianza de futuro basada en la cooperación, el intercambio de conocimiento y unos vínculos humanos que han resistido tres siglos de distancia atlántica.