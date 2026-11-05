Casi 900 millones de euros para un complejo de hoteles y viviendas de lujo en Dominicana

Dos hoteles con 548 habitaciones y 25 viviendas de lujo serán el punto de partida de Yanuna, un complejo que combinará turismo y promoción residencial en playa Macao, en la costa este de República Dominicana, en virtud de una inversión de cerca de 900 millones de euros.

Nuevo complejo turístico en República Dominicana | Yanuna

La primera fase traerá al país su primer hotel Ritz-Carlton, con 250 habitaciones, mientras las otras 298 corresponderán a Casa Mirayá, que abrirá bajo su gama The Luxury Collection. Ambas, en todo caso, pertenecen al grupo estadounidense Marriott, que tendrá así dos establecimientos de lujo en el mismo complejo.

El negocio inmobiliario arrancará con 25 viviendas bajo la marca Ritz-Carlton, si bien la promotora plantea que el desarrollo llegará a ofertar hasta 84 residencias y sumar un tercer hotel junto a un espacio que concentrará los comercios, los restaurantes y los servicios de ocio y bienestar.

Capital dominicano

Este desarrollo sobre una propiedad de 2,7 millones de metros cuadrados se llevará a cabo con capital 100% dominicano, abrirá sus puertas en 2029 y dará trabajo a más de 1.600 personas, según las previsiones de la empresa.

Nuevo complejo turístico en República Dominicana | Yanuna

"Yanuna nace de la profunda convicción en lo que República Dominicana puede ofrecer al mundo. Queremos contribuir a la evolución de nuestro turismo con una comunidad que reúna la riqueza de este territorio, estándares internacionales de excelencia y nuestra propia manera de recibir y cuidar a quienes nos visitan", ha destacado Yamil E. Isaías, presidente del consejo de Yanuna.