República Dominicana y Paraguay, las economías latinoamericanas que más crecerán en 2026

La economía de Latinoamérica acabará el año con un crecimiento regional del 2,2% y un panorama en el que solo uno de los países que la componen, Bolivia, registrará un retroceso en su PIB. República Dominicana y Paraguay, que comparten un alza del 4,7%, se sitúan como los países con mejor comportamiento.

Por detrás, otros países como Panamá (4,2%), Guatemala (3,7%), Nicaragua (3,6%), Honduras (3,4%) y Costa Rica (3,3%) registran alzas importantes, por delante de economías más potentes, como Perú, que presentará a cierre del ejercicio una tasa del 3,2%. Para completar la lista, Ecuador se anotará un 2,8%, adelantando así a Colombia (2,3%), Argentina y Brasil (2,1%), México (1,4%), Uruguay (1,2%) y Chile (0,8%).

Son datos del informe Perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, elaborado por el Banco Mundial, que apunta que los exportadores de materias primas se estarían beneficiando de sus altos precios, mientras los importadores de alimentos y energía enfrentan mayores costes y una menor demanda turística.

Además, dado el débil crecimiento del PIB per cápita en esta zona, la institución financiera subraya que persiste "el patrón de que el ya débil desempeño general de la región no se traduce en aumentos significativos de los ingresos del residente promedio". A modo de apunte, el economista jefe del Banco Mundial para Latinoamérica, Carlos Rodríguez-Castelán, ha señalado que la inteligencia artificial podría impulsar la productividad y transformar el mercado laboral de la región.

Argentina

De cara al año próximo, el Banco Mundial prevé que el crecimiento esté encabezado por Perú, Argentina y Chile, las tres con un 3%, por delante de Colombia (2,6%), México (1,8%) y Brasil (1,7%); mientras el pronóstico mantiene al país andino en cabeza para 2028, con el estado dirigido ahora por Javier Milei a solo una décima.

"Argentina se encuentra en medio de reformas sustanciales y se proyecta que se expanda durante tres años consecutivos (2025-2027) por primera vez en casi dos décadas, con un impulso derivado del ajuste fiscal, reformas tributarias y laborales, una economía más abierta y su Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones", reseña el informe.