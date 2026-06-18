Abu Dhabi suma 35 mansiones frente al mar al mapa global del ultralujo

Una de las mansiones de Abu Dhabi

Abu Dhabi suma una nueva pieza a su mercado inmobiliario de ultralujo. Una colección de solo 35 mansiones privadas dentro del recinto del hiperexclusivo hotel Emirates Palace, operado por la empresa Mandarin Oriental, que verá la luz en 2029.

Las viviendas están concebidas como residencias de gran formato, con jardines, patios interiores, llegada privada y vistas al mar, y su arquitectura combina discreción, representación y vida familiar de alto nivel.

Una de las nuevas mansiones de Abu Dhabi | Mandarin Oriental

La colección se articula en once tipologías de mansión, con versiones orientadas al frente marítimo, la playa, los jardines o las áreas más representativas del recinto. Las parcelas oscilarían entre los 2.200 metros cuadrados y los 9.000, con una superficie construida a partir de los 1.200 metros cuadrados y hasta los 4.500. De hecho, la ficha comercial ofrece una horquilla de entre uno y cuatro dormitorios.

El paquete de servicios que incorpora también marca la diferencia, pues además de un beach club exclusivo, los residentes tendrán acceso a cabañas privadas junto a la playa, zonas infantiles, simulador de golf y experiencias gastronómicas a medida.

Render de una de las mansiones de Abu Dhabi | Mandarin Oriental

Esta apuesta se distancia del modelo más vertical de Dubái y evidencia que la capital de Emiratos Árabes persigue una oferta más patrimonial vinculada al waterfront.