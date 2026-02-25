Analistas esperan recuperación del sector inmobiliario del lujo en Bangkok para 2026

El mercado residencial del lujo en Bangkok, capital de Tailandia, apunta a una recuperación en 2026 después de una cierta parálisis durante el año anterior, según concluye un informe de la inmobiliaria norteamericana JLL. Las proyecciones indican que a lo largo de 2026 se completarán 1.600 unidades, con una tasa de preventa promedio del 70,2%.

Según el informe al que ha tenido acceso La Región Internacional, se prevé que el valor del capital repunte un 3,1% interanual mientras que la rentabilidad del mercado se estabilizará en torno al 5,2%, lo que refleja la solidez de los precios y la estabilidad de los alquileres.

Las previsiones apuntan a que la demanda del usuario final impulsará el mercado residencial de lujo a medida que el poder adquisitivo en el país se recupera gradualmente. La inflación moderada y la nueva oferta moderan el crecimiento de los alquileres, y se prevé que estos aumenten un 2,9% interanual para finales de 2026.

El informe apunta que la recuperación del mercado ya pudo apreciarse en el cuarto trimestre del año, con 536 unidades de condominios absorbidas, a pesar de que la absorción general disminuyó un 19% intertrimestral. Los proyectos que ofrecían grandes descuentos impulsaron principalmente la absorción. Los compradores continuaron favoreciendo los desarrollos con servicios de bienestar y distribuciones espaciosas.

La demanda de apartamentos de lujo en el área metropolitana de Bangkok se mantuvo firme, con 47 unidades absorbidas y una ocupación anual que alcanzó su máximo en tres años. La tasa de desocupación disminuyó al 3,1%, la más baja en casi tres décadas, impulsada por inquilinos corporativos y de larga estancia, junto con una oferta nueva limitada.

Stock total de 4.700 unidades

El último trimestre cerró sin nuevas finalizaciones de apartamentos de lujo en el área metropolitana de Bangkok, manteniendo el stock total sin cambios en 4.700 unidades. Tras un período de mayor actividad a principios de año, el mercado ha entrado en una fase de estabilidad, sin nuevos proyectos programados.

El impacto de las ventas promocionales de unidades de primera mano ha limitado la apreciación de los precios en el mercado de reventa. El valor de los condominios de lujo aumentó un 0,6% intertrimestral en el cuarto trimestre de 2025; sin embargo, el incremento anual se mantuvo mínimo en un 0,1%, lo que mantuvo el crecimiento general moderado.

Ante la persistente cautela en el mercado de ventas, muchos compradores potenciales optaron por la flexibilidad en los alquileres para reducir sus obligaciones financieras a largo plazo. Las tarifas de alquiler se mantuvieron sin cambios intertrimestrales, por lo que la rentabilidad de los condominios de lujo disminuyó 3 puntos básicos, hasta el 5,3%.