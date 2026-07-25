Arabia Saudí suma 25 residencias privadas en el mar Rojo al mapa global del lujo wellness

Solo 25 residencias privadas, asociadas a un resort de wellness de alta gama y situadas en uno de los nuevos destinos turísticos que Arabia Saudí está levantando en la costa del mar Rojo.

Bajo la marca Six Senses, esta nueva propuesta combina un centenar de suites y villas con una colección limitada de branded residences pensadas para compradores que buscan algo más que una segunda vivienda de playa.

Interior de las nuevas branded residences en Arabia Saudí | Six Senses Amaala

Y es que, aunque la ubicación es uno de sus principales argumentos, la oferta se apoya en la escasez y en los servicios. Desde una franja costera con playa, acantilados, laguna y manglares, la privacidad se acompaña de un ecosistema de salud y descanso en el que spa, tratamientos personalizados y yoga se dan la mano, perfectamente alineados con el propósito de este nuevo destino turístico de ultralujo en la costa noroeste de Arabia Saudí.

Laguna junto al nuevo desarrollo en Arabia Saudí | Six Senses Amaala

Se trata de Amaala, un desarrollo planificado bajo el impulso del fondo soberano saudí, que combina resorts de alta gama, residencias de marca, wellness, comercio y náutica, y que ya ha comenzado a operar aunque no está completado.

Así pues, el inversor cuenta ahora con la oportunidad —y el riesgo— de entrar en la fase inicial de un destino diseñado para atraer turismo internacional de alto poder adquisitivo, al estilo de Dubái, Omán o el Mediterráneo.