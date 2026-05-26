AstraZeneca gana atractivo en Bolsa por el potencial de sus nuevos fármacos

Con la cartera cargada de medicamentos en desarrollo de cara a los próximos dos años, AstraZeneca vuelve a situarse en el radar de los inversores.

Uno de los que le ha echado el ojo es Bank of America, que ve un recorrido a sus acciones de casi el 19% frente a su valor de referencia, precisamente por las ventas que calcula que tendrá entre la segunda mitad de este año y el siguiente.

En concreto, estima que los principales ensayos que la farmacéutica europea está llevando a cabo podrían representar unos 30.000 millones de dólares en ventas o, en un escenario ajustado por riesgos, unos 19.000 millones de euros. Pero incluso con el planteamiento más contenido, su cotización actual muestra una infravaloración del alcance de la cartera de la empresa sueco-británica, según el banco de inversión estadounidense.

Su lectura también se basa en las propias previsiones de AstraZeneca, que pasan por alcanzar los 80.000 millones de dólares en ingresos en 2030 y por superar los 100.000 millones si los principales ensayos ofrecen resultados favorables.

Con todo, la expectativa de Bank of America sobre la compañía que comercializa medicamentos todavía con patente para el cáncer de pulmón, la diabetes, la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca, entre otros muchos, reposa específicamente sobre sus oportunidades en mercados grandes como los relacionados con las terapias para el colesterol. Además, aprecia potencial al ámbito de la oncología, a la vista de los nuevos ensayos sobre cáncer de mama y pulmón, aunque todavía con prudencia.