Baume & Mercier lanza una edición limitada de solo 20 unidades de su reloj con calendario perpetuo

Cuando la complejidad de la alta relojería se alía con la depuración estética, el resultado es el nuevo Clifton 10872, la nueva creación de Baume & Mercier que se convierte ya en una de las ediciones limitadas más exclusivas de la firma suiza.

Limitado a solo veinte unidades, el reloj recupera la elegancia contenida de los años cincuenta a través de una esfera azul glaciar adornada con un delicado grabado geométrico que multiplica los reflejos de la luz y una caja de acero de apenas cuarenta milímetros de diámetro y menos de trece de grosor.

Baume & Mercier presenta el nuevo Clifton 10872 | Baume & Mercier

En concreto, la esfera azul sirve como fondo para unos contadores ligeramente más intensos; mientras los números árabes situados a las dos, cuatro, ocho y diez horas conviven con índices trapezoidales rodiados y agujas alfa facetadas, de perfil estilizado. Además, en su parte inferior, una luna pulida se desplaza sobre un disco azul, al tiempo que una pequeña indicación roja permite identificar el año bisiesto.

Con todo, la verdadera singularidad de esta pieza se encuentra en su interior, en un calendario perpetuo capaz de controlarlo todo: horas, minutos y segundos, además del día de la semana, la fecha, las fases lunares, la diferente duración de los meses e incluso señalar el 29 de febrero cuando el año es bisiesto.

Baume & Mercier presenta el nuevo Clifton 10872 | Baume & Mercier

El mecanismo, que ofrece una reserva de marcha de cinco días, puede contemplarse a través del fondo de cristal de zafiro, donde aparece una masa oscilante dorada y calada, decorada con las tradicionales franjas de la relojería ginebrina —los Côtes de Genève— junto a puentes perlados y una platina con acabado circular.

Objeto de colección

El conjunto se completa con una correa intercambiable de piel de aligátor azul, con pespuntes al tono, que puede retirarse sin herramientas.

La resistencia al agua hasta cincuenta metros y la posibilidad de grabar el fondo aportan funcionalidad y distinción a una pieza concebida, sobre todo, como objeto de colección: sale a la venta por 19.500 euros.