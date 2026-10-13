TAG Heuer y Red Bull Racing lanzan un reloj solar para celebrar la primera década de su alianza

La firma de relojería suiza TAG Heuer y la escudería de Fórmula 1 Oracle Red Bull Racing han presentado la edición especial de un nuevo reloj solar que conmemora una década de colaboración.

TAG Heuer Formula 1 Solargraph x Oracle Red Bull Racing | TAG Heuer

Se trata del TAG Heuer Formula 1 Solargraph x Oracle Red Bull Racing, un modelo equipado con una caja de acero arenado de 38 milímetros y un movimiento accionado por luz solar que busca trasmitir la identidad del automovilismo deportivo a una nueva generación de aficionados.

Para la CEO de la manufactura helvética, Béatrice Goasglas, esta pieza, que "mira con determinación hacia el futuro", celebra un trayecto compartido en torno al compromiso con la precisión y el rendimiento. Combina la energía de la escudería, ha agregado el director ejecutivo y jefe de equipo de Oracle Red Bull Racing, Laurent Mekies, con la tradición vanguardista de la marca de relojes.

TAG Heuer Formula 1 Solargraph x Oracle Red Bull Racing | TAG Heuer

Así, el reloj incorpora una esfera azul intenso acompañada por una minutería en contraste de color rojo y detalles con luminiscencia para la lectura nocturna, y el brazalete metálico de tres eslabones se presenta con un acabado mate técnico. Otro de los principales detalles se encuentra en la parte posterior de la caja de acero atornillada, donde figuran los logotipos de ambas marcas junto con un grabado de la bandera a cuadros.

Autonomía de diez meses

A nivel técnico, la pieza integra el calibre de movimiento Solargraph TH50-00, que utiliza la luz natural o artificial para recargar su batería. Con tan solo un minuto de exposición a la luz del sol, el dispositivo obtiene energía suficiente para un día entero de funcionamiento, de modo que en menos de 40 horas de luz para alcanzar una autonomía completa de hasta diez meses en la oscuridad.

TAG Heuer Formula 1 Solargraph x Oracle Red Bull Racing | TAG Heuer

La edición especial del reloj ofrece también una resistencia al agua de hasta cien metros y se comercializa en un estuche personalizado con la línea gráfica del equipo de carreras. La pieza ya está disponible por un precio de 2.200 euros.