Las grandes fortunas europeas y estadounidenses coinciden en su principal apuesta fuera de los mercados tradicionales. A ambos lados del Atlántico, la inversión en empresas que no cotizan en Bolsa, habitualmente a partir de fondos de capital privado, es la estrategia más extendida entre quienes ya poseen activos alternativos, con el ladrillo en segunda posición.

Así lo recogen los sondeos de Goldman Sachs a unos mil inversores de alto patrimonio en Estados Unidos y otros tantos repartidos entre Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Suiza.

La coincidencia en las apuestas, en todo caso, ofrece matices. En los cinco países europeos analizados, el capital privado está presente en el 62% de las carteras con inversiones alternativas, mientras el sector inmobiliario aparece en el 51% de los casos; pero en el país norteamericano la diferencia entre ambas apuestas se reduce a un punto, del 57 al 56% en favor del private equity.

No obstante, la brecha más amplia aparece al comparar las apuestas por infraestructuras privadas, pues ese 30% de inversores europeos casi duplica al 16% de estadounidenses que detecta ahí una oportunidad. También los hedge funds tienen mayor presencia entre los europeos, aunque en este caso la distancia es más corta: del 37 al 30%.

Los europeos, más dispuestos

Otro contraste que ofrece el estudio de Goldman Sachs reside en la decisión de apostar por mercados alternativos. En el viejo continente, uno de cada cuatro inversores que aún carecen de este tipo de activos se muestra proclive a dar el salto en menos de un año, muy por encima de lo que ocurre en el continente americano, donde solo el 11% ve probable ese paso.

En cambio, en el lado estadounidense son más favorables a ampliar posiciones. El 38% prevé aumentar el peso de los activos alternativos en sus carteras a lo largo de los próximos dos años, frente al 26% de los europeos que perfilan ese mismo recorrido.