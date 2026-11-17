La icónica chaqueta roja y negra que Michael Jackson utilizó en el videoclip de Thriller saldrá a subasta en Abu Dhabi en diciembre con un precio de partida que supera los ocho millones de euros y se estima que podría alcanzar los diez millones de dólares.

No es la primera vez que esta chaqueta se pone en venta. En 2011, se adjudicó por 1,8 millones de dólares en una subasta de la misma casa, Julien's Auctions, lo que le confirió el récord Guinness a la chaqueta más cara del mundo.

La prenda presenta los característicos colores rojo y negro, hebillas plateadas en los puños, forro de seda roja, cuello con costuras acolchadas y hombros alados. También conserva una dedicatoria escrita en el forro interior: "To Bush and Dennis. All My Love, Michael Jackson".

Videoclip de Thriller, de Michael Jackson, grabado en 1983

Pero, además, la venta incluirá también el guante cubierto de cristales que Jackson lució en 1983 durante el especial televisivo Motown 25, cuando presentó por primera vez su célebre paso de baile moonwalk. La casa de subastas sitúa su valoración entre los 600.000 y los 800.000 dólares, después de su venta en 2009 por 430.000 dólares, lo que supondría un nuevo récord mundial para este tipo de objeto.

Los guantes de cristales de Michael Jackson

La venta reunirá además otras prendas y objetos vinculados a distintas etapas de la trayectoria del artista, tanto de su época con The Jackson 5 como de su carrera en solitario. Entre ellos, se encuentran los mocasines que también utilizó en el videoclip de Thriller, cuyo valor estimado se sitúa entre los 30.000 y los 45.000 euros.