El Patek Philippe que lleva la astronomía al lujo, a subasta en Hong Kong

Dos esferas, doce complicaciones y una decoración que exige más de cien horas de grabado artesanal solo para la caja. Es el retrato del Patek Philippe Sky Moon Tourbillon, un reloj concebido como una pequeña escultura de oro blanco que, tras su esfera negra de esmalte, oculta un mapa del cielo.

Así, si el espacio delantero lo ocupa la hora, junto al calendario perpetuo y las fases lunares, el reverso reserva espacio para las estrellas, la órbita de la Luna y el tiempo sidéreo, la escala que utilizan los astrónomos para localizar las estrellas en el cielo.

Patek Philippe Sky Moon Tourbillon | Christie's

El ejemplar fue adquirido en el salón de Patek Philippe en Ginebra en 2019 y, según Christie’s, se presenta en un estado comparable al de una pieza nueva, acompañado de sus certificados originales y unos gemelos de oro blanco.

La casa lo ofrecerá el próximo día 25 en Hong Kong, dentro de una subasta de cuarenta relojes con la que celebra sus cuatro décadas de actividad en Asia y que incluye también al antecesor de este modelo, el Sky Moon Tourbillon 5002R de oro rosa.

Patek Philippe Sky Moon Tourbillon | Christie's

La estimación de precio del primero oscila entre los tres y los cinco millones de euros, mientras se prevé que el segundo no baje de los 900.000 euros ni supere los 1,82 millones.