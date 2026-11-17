"¡A por ellos! ¡Al ataque!”, parecen decir los líderes en esta campaña electoral. Sus actos recuerdan, en cierto modo, al fallecido Chiquito de la Calzada, como si estuviésemos asistiendo a un club humorístico.

Los ciudadanos -esos que tenemos que elegir a estos bravos combatientes- estamos a la espera de resultados. Y, según las distintas encuestas, no parece haber un ganador definitivo.

Son muchos los retos, y también muchas las dudas sobre si esta próxima legislatura será capaz de cambiar la deriva tan preocupante del momento.

Hemos obviado lo difícil: el empleo, que será el factor fundamental de hoy y de mañana

Se desea la mayoría absoluta para gobernar con comodidad. Pero, ¿se detendrá la evolución tecnológica que elimina puestos de trabajo? Y, en caso de querer frenarla, ¿cómo sería eso: volviendo al mundo analógico?

Estas sencillas preguntas no tienen una respuesta clara en los programas de los candidatos. Mientras tanto, se centran en la vivienda, la corrupción, y las pensiones, sin hablar apenas de lo que de verdad estructura una sociedad: el trabajo y la educación.

Hemos entrado en lo sencillo: el enfrentamiento ideológico. Hemos obviado lo difícil: el empleo, que será el factor fundamental de hoy y de mañana.

Menos facha y rojo, y más “hablemos de lo laboral”.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)