Christie's lleva a Hong Kong relojes de colección por más de 11 millones de euros

La casa de subastas Christie's llevará a Hong Kong una de las ventas de alta relojería más relevantes de su temporada asiática

El núcleo de la venta lo forman tres colecciones privadas de relojes modernos de primer nivel valorados en unos 11 millones de euros, entre los que destaca uno en especial.

Reloj Patek Philippe | Christie's

La pieza que ordena la subasta es un Patek Philippe Sky Moon Tourbillon, con un valor que se calcula entre 1,1 y 2,2 millones de euros. Se trata de un reloj de pulsera de doble esfera de platino con doce complicaciones entre las que se incluye un calendario perpetuo, la edad lunar, el tiempo sideral y una carta celestial.

Reloj Patek Philippe | Christie's

Se trata de una unidad reservada históricamente a clientes especialmente relevantes para la marca, de la que se estima que puede haber cuarenta ejemplares aunque solo hay localizados 17.

Otras joyas de la colección son de FP Journe, Greubel Forsey, Richard Mille, Audemars Piguet o Cartier, que saldrán a la venta entre los próximos días 27 y 28 en una subasta presencial.