El comprador extranjero ya lidera el mercado del lujo inmobiliario en España

El comprador extranjero se ha convertido en el principal protagonista del mercado inmobiliario de ultralujo en España. Según el informe del mercado de la vivienda de lujo en España 2026, elaborado por Catella para Hiscox, el 60% de la demanda de las propiedades más exclusivas procede ya de compradores internacionales.

El atractivo de España para estos inversores va más allá de la adquisición de una vivienda. El estilo de vida, la seguridad y la calidad de vida son algunos de los principales factores que explican el interés por el mercado español, con presupuestos que se sitúan muy por encima de los precios habituales de la vivienda.

El mercado mantiene además una evolución positiva. En 2025, las operaciones realizadas por compradores extranjeros alcanzaron un ritmo aproximado de 130.000 transacciones, mientras que los precios de las viviendas de lujo han aumentado un 30% en los últimos cinco años.

La retirada de la Golden Visa apenas cambia el mercado

La desaparición de la Golden Visa, en vigor desde abril de 2025, apenas ha afectado al segmento de lujo. Las operaciones vinculadas a este mecanismo representaban únicamente el 0,5% del total, según el informe.

Los datos apuntan a que los compradores internacionales de alto poder adquisitivo toman sus decisiones principalmente por motivos relacionados con la calidad de vida y la seguridad y no por la posibilidad de obtener un permiso de residencia.

Además, sus presupuestos superan ampliamente los 500.000 euros que exigía la antigua normativa para acceder a la Golden Visa mediante la compra de una propiedad.

Baleares, Málaga, Madrid y Barcelona concentran el lujo

La oferta inmobiliaria de mayor valor se encuentra concentrada en un reducido número de mercados. Baleares, Málaga, Madrid y Barcelona reúnen el 83% de las viviendas valoradas en más de tres millones de euros.

Sin embargo, el peso del comprador extranjero varía considerablemente según la ubicación.

En los principales municipios costeros, el inversor internacional tiene un protagonismo especialmente elevado. Benahavís, en Málaga, registra un 84% de operaciones de lujo realizadas por extranjeros, mientras que en Andratx, Mallorca, alcanza el 79%.

La situación es muy diferente en Madrid. En el centro de la capital, los compradores internacionales representan únicamente el 14% de las operaciones de lujo, mientras que en municipios próximos como Alcobendas su peso se sitúa en el 17%. En estas zonas, el mercado de alto standing continúa dependiendo principalmente de la demanda nacional.

Un mercado reservado a grandes patrimonios

El fuerte crecimiento del segmento de lujo contrasta con las dificultades de acceso para los pequeños inversores. La adquisición de una vivienda de más de tres millones de euros queda fuera del alcance de la mayoría de ahorradores, aunque existen alternativas de inversión inmobiliaria con importes inferiores.

El mercado ofrece modelos de inversión que permiten participar en proyectos residenciales destinados al alquiler sin asumir directamente todas las tareas relacionadas con la búsqueda, compra, reforma o gestión de una vivienda.

En este contexto, algunas plataformas especializadas ofrecen servicios integrales para pequeños inversores, aunque las rentabilidades anunciadas son estimaciones y no están garantizadas.

El avance del comprador internacional confirma así la creciente dimensión global del mercado inmobiliario español, especialmente en los destinos costeros y en las zonas con mayor concentración de viviendas de alto valor.