El conflicto del Golfo hace caer más de un 20% las operaciones inmobiliarias en Dubái

El mercado inmobiliario de Dubái, uno de los más activos del panorama internacional en los últimos años, se ha visto afectado seriamente por el conflicto bélico en Oriente Próximo. Según los datos oficiales facilitados por el Departamento de Tierras del gobierno del emirato, las operaciones inmobiliarias descendieron un 20,7% desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

En los dos primeros meses del año se registraron en el país un total de 34.449 operaciones inmobiliarias, por las que se realizaron transacciones por un valor conjunto de 30.600 millones de euros. Sin embargo, en los dos meses posteriores al inicio de la guerra (del 1 de marzo al 30 de abril), las operaciones en el sector inmobiliario en Dubái ascendieron a 27.313, lo que supone casi un 21% menos que en los dos meses anteriores.

El importe global recaudado por las operaciones realizadas desde el comienzo del conflicto también sufrió un importante descenso, ya que los 20.978 millones de euros que se recaudaron entre marzo y abril suponen un 31,4% menos que los registrados durante los dos primeros meses del año, cuando ascendieron a 30.600 millones de euros.

Precio medio de las propiedades

El importe medio de las propiedades vendidas también sufrió una caída entre ambos períodos. Durante los dos primeros meses del año, la media de las operaciones realizadas supuso un desembolso de 888.000 euros, mientras que las transacciones realizadas durante marzo y abril registraron un importe medio de 769.000 euros, lo que supone un 13,4% menos.

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel afectó de forma importante a Dubái ya que el emirato, al igual que otros países de la zona, sufrió el impacto de misiles y drones enviados por Irán como represalia a los ataques que sufrió en su territorio. El aeropuerto permaneció cerrado durante un tiempo y actualmente funciona, pero con la mitad de vuelos con los que contaba anteriormente. La resolución definitiva del conflicto en la zona permitiría la progresiva recuperación del mercado inmobiliario en Dubái, según apuntan la mayoría de las previsiones.