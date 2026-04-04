"Los precios de las propiedades en Dubai no van a bajar por esta crisis"

Miguel Colominas, propietario de la inmobiliaria World Class Properties, lleva más de 15 años trabajando en el mercado inmobiliario de Emiratos Árabes Unidos desde Dubai y, por tanto, es una voz autorizada para hablar sobre las perspectivas que se abren en este sector con la crisis que vive por el conflicto en el Golfo Pérsico. En su opinión, la fortaleza de este mercado hará que se produzca una rápida recuperación, una vez que la guerra llegue a su fin, y los precios de las propiedades no van a caer, ya que el interés por invertir en Dubai se mantiene y hay una importante diversificación de clientes de distintas partes del mundo.

A pesar de las noticias preocupantes sobre la caída de misiles iraníes en Dubai y otros países del Golfo, Colominas apunta que la vida en el emirato es prácticamente igual al inicio de la guerra aunque, como es lógico, el turismo se ha parado y también se vive una situación de espera en el mercado inmobiliario. En todo caso, indica que por su experiencia apenas un 10% de los clientes están pensando en vender sus propiedades, algo que siempre suele suceder en este tipo de crisis. "Una pequeña parte de los inversores entra en estado de pánico y quiere vender sus activos, pero también están los que se encuentran a la espera de oportunidades y tratan de aprovechar este momento", explica.

Colominas señala que la mayor parte de los inversores se encuentra a la expectativa y aquellos que conocen el mercado local saben que las cosas volverán a la normalidad cuando el conflicto en Irán entre en vías de solución, ya que "este es un país que se caracteriza por ofrecer seguridad jurídica al inversor". A su juicio, una vez terminado el conflicto, "el gobierno y las promotoras van a tratar de atraer de nuevo al inversor y a los turistas y van a hacer campañas de promoción para conseguirlo.

"Lo que tenemos aquí no son cuatro hoteles, es todo un sector económico que van a revitalizar. Este sector ha funcionado porque la fiscalidad es atractiva y al inversor se le trata como a un invitado, al revés de lo que está sucediendo en España donde se le ve como alguien hostil", indica Colominas, quien se muestra convencido de que todas estas ventajas harán que el sector inmobiliario en Dubai experimente una rápida recuperación una vez que concluya la guerra en el Golfo.

Sin ajuste de precios

Pese a la incertidumbre por la situación actual, Colominas no cree que los precios de las propiedades vayan a sufrir un ajuste como consecuencia del conflicto. "Creo que no va a haber grandes ofertas en cuanto al precio, pero lo que sí va a pasar es que se van a dar más facilidades de pago y va a ser posible acceder a las propiedades sin desembolsar el precio total de la operación. También es posible que se rebajen aún más los impuestos por las propiedades, a pesar de que ya son muy bajos", indica Colominas.

El mercado inmobiliario en Dubai depende en buena parte de las inversiones procedentes de la India, un país con 1.400 millones de habitantes y que acapara cerca del 50% de las compras en el sector inmobiliario de Dubai. El emirato también atrae inversiones de países europeos, de Rusia, China y África.

Retorno del 6,5% anual

Ya antes de que estallase la guerra se hablaba de que había una cierta "burbuja" en el sector, sobre todo en las propiedades de menos de 400.000 euros, una franja de precio con mucha oferta y en la que comenzaba a haber mucha competencia para alquilar las propiedades por parte de los inversores. El retorno de la inversión en Dubai ronda el 6,5% anual, de forma que es posible amortizarla por completo en un plazo de unos 15 años.

En lo que se refiere a las mejores zonas para invertir en Dubai en la actualidad, Colominas cita Dubai Islands y Port Rashid, ya que son áreas emergentes en las que es posible todavía acceder a propiedades de lujo con un ticket asequible de unos 450.000 euros. Se trata de propiedades de calidad, con acceso a la playa y que son recomendables tanto para inversores como para personas que quieren vivir en Dubai.

La experiencia de Colominas en el sector inmobiliario en Emiratos se plasma en un libro que se publicará próximamente, titulado "Cuando el capital busca refugio: Dubai, la nueva ruta del inversor inmobiliario", editado por Planeta, y en el que destaca que Dubai se ha convertido en los últimos años en un modelo atractivo para el inversor por la seguridad jurídica que ofrece, así como por la calidad de vida de la que se puede gozar en el país. "No hay nada perfecto en el mundo, pero el inversor aquí puede ver que los riesgos están controlados y no va a encontrarse con sorpresas por parte de la regulación del gobierno, como sí ocurre en España, por ejemplo", explica Colominas.