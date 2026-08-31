Los costes de ocupación en las oficinas prime en el mundo crecieron un 5,3% en el segundo trimestre

Las empresas vuelven a apostar por los edificios de oficinas de mayor calidad. Casi seis de cada diez de las principales operaciones de alquiler fueron ampliaciones de superficie, frente a apenas un 5% que decidieron reducir su espacio, después de varios años dedicados a reducir y reorganizar despachos por la popularización del teletrabajo.

Este crecimiento en los inmuebles mejor situados y equipados tiene un precio. Los costes de ocupación de las oficinas prime —que incluyen el alquiler, los incentivos concedidos por los propietarios y la adecuación del espacio— han aumentado a nivel global un 1% durante el segundo trimestre de 2026 y acumularon una subida interanual del 5,3%.

Los datos, de un informe de la inmobiliaria Savills en el que se examinan las diez mayores operaciones registradas en 42 mercados internacionales, apuntan a Norteamérica como el mercado de mayor auge: su avance trimestral alcanzó un 2,1%, de modo que multiplicó por cuatro el encarecimiento registrado tanto en Europa como en Oriente Medio, África y Asia-Pacífico.

En este contexto, San Francisco experimentó el mayor aumento entre las 47 ciudades incluidas, con una subida de casi el 8% en tres meses; un dato que la gestora británica relaciona con la rápida expansión de las compañías de inteligencia artificial, que buscan edificios de altas prestaciones en las mejores zonas. No en vano, calcula que la IA protagonizó el 17% de las grandes operaciones del primer semestre de este año por parte del sector tech, frente al 3% registrado solo dos años antes.

El contrapunto lo ofrece China. Los costes de ocupación prémium bajaron en el segundo trimestre de 2026 hasta un 1,7% y, en términos interanuales, el descenso alcanza el 3,2% en los cuatro mercados analizados: Pekín, Shanghái, Guangzhou y Shenzhen.

Precio de las oficinas

Al margen de estos datos, Savills analiza el coste anual de ocupación de las oficinas prime en las principales ciudades del mundo. Esta clasificación la encabeza el West End de Londres, donde el precio supera los 3.085 euros por metro cuadrado.

Por detrás se sitúan Hong Kong, con más de 2.126 euros el metro; por delante de Tokio, con casi 2.069; el midtown de Nueva York, que roza los 1.989, y la City de Londres, con más de 1.920 euros por metro cuadrado.

En el caso de España, Madrid figura en el puesto 35, con un coste de 703 euros, y en el último lugar se encuentra Johannesburgo, con 338.