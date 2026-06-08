Las criptomonedas, de nuevo atrapadas entre el riesgo y la falta de catalizadores duraderos

El mercado de activos digitales vuelve a perder pie tras un nuevo giro del sentimiento inversor. Al menos, es lo que detecta el banco suizo de inversiones Julius Baer, que advierte de que las criptomonedas han quedado atrapadas entre las salidas de capital, la reducción de posiciones especulativas y la ausencia de catalizadores propios capaces de sostener una recuperación duradera. En un entorno en el que los flujos pesan más que los avances de fondo de la tecnología blockchain, Bitcoin supera de nuevo los 60.000 dólares, mientras Ethereum cae por debajo de los 2.000.

El rebote de los activos digitales ha durado poco. Según el informe de Carsten Menke, responsable de investigación del departamento de Next Generation de la financiera helvética, la capitalización conjunta de los criptoactivos cotizados en CoinMarketCap ha retrocedido hasta sus niveles más bajos desde finales de 2024 con una operación de venta como principal detonante de la caída. En concreto, la decisión de la mayor compañía de tesorería de activos digitales del mundo de vender parte de sus bitcóins envió al mercado una señal de alerta, a pesar de que no se trataba de un volumen significativo.

Ahora, con el precio de la criptomoneda por excelencia por debajo del precio medio de compra, el temor a nuevas ventas se ha extendido entre los inversores y ha acelerado la salida de posiciones incluso de los productos cotizados ligados a los activos digitales.

El analista de la firma suiza resume así el momento actual: "Para muchos, las criptomonedas se han convertido en este momento en un riesgo sin retorno: no se benefician de la euforia tecnológica en los mercados de renta variable, pero siguen sufriendo cuando se produce un giro desde el apetito por el riesgo hacia posiciones más defensivas". Es por ello que su conclusión es que este tipo de activos no están actuando como refugio, pero tampoco como beneficiarios claros del entusiasmo tecnológico que sí está impulsando a otras áreas de la bolsa.

Con la aprobación de la US Clarity Act —una iniciativa que busca dotar a Estados Unidos de un marco regulatorio más completo para los criptoactivos— en los próximos días, Menke señala que podría mejorar el ánimo del mercado con respecto a las criptomonedas, aunque descarta que vaya a ser la solución inmediata. "Por ahora, es probable que la volatilidad siga siendo elevada, ya que los flujos de los inversores, más que los desarrollos fundamentales de blockchain, siguen siendo los principales motores del comportamiento de los precios", determina su análisis.