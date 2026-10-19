Un edificio histórico de Madrid se transforma en viviendas de lujo

En Chamberí, en el centro de Madrid, un edificio histórico de más de 10.000 metros cuadrados recuperará su uso residencial tras más de dos décadas albergando las oficinas de la consultora estadounidense McKinsey.

Allí, en el centro de la capital de España, Marriott e Impar Capital llevarán a cabo una rehabilitación integral del Palacio Residencial Sagasta para comercializar hasta 17 viviendas de alta gama de entre uno y cuatro dormitorios. Sus propietarios no solo disfrutarán de todos los servicios de The Luxury Collection, la marca de residencias de lujo de la firma hostelera, sino también de patios, bar, vinoteca, sala de cine, gimnasio y un spa con piscina.

Detalle de la fachada del nuevo proyecto de viviendas de lujo en Madrid | Impar Capital

El proyecto aprobado conservará la fachada actual del inmueble, construido entre 1899 y 1901, caracterizada por torreones, balcones y miradores, y renovará por completo sus interiores para adaptarlos a las necesidades actuales de confort, funcionalidad y diseño.

"No se trata únicamente de rehabilitar un activo histórico excepcional, sino de devolver a Madrid un edificio emblemático con capacidad para convertirse en una referencia internacional del residencial de lujo", ha destacado el consejero delegado de Impar Capital, Roberto Perri, mientras desde Marriott International, Jaidev Menezes ha resaltado el "arraigo" de esta edificación en "el patrimonio arquitectónico de la ciudad y en su rica identidad cultural".

Detalle del interior del nuevo proyecto de viviendas de lujo en Madrid | Impar Capital

Esta operación será la segunda que desarrollen conjuntamente ambas compañías, después de una promoción de 32 branded residences en San Sebastián, y está valorada por encima de los 130 millones de euros.