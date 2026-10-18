La costa portuguesa atrae una nueva inversión residencial de lujo

Comporta, uno de los enclaves costeros más exclusivos de Portugal, es el lugar elegido por la cadena hotelera estadounidense Park Hyatt para desembarcar en el país luso con un desarrollo de alta gama que prevé abrir sus puertas en 2029.

Allí, mirando al Atlántico y en las inmediaciones de varios campos de golf, la marca abrirá un establecimiento de apenas 58 habitaciones y suites acompañado por seis villas privadas y 22 residencias que podrán adquirirse en propiedad sin prescindir de los servicios del resort, como la piscina, el gimnasio o los restaurantes.

Imagen comercial del nuevo desarrollo residencial en Comporta | Fine & Country Portugal / Coporgest

Además, esta oferta residencial se complementará con otras 31 villas y 49 apartamentos de lujo promovidos y gestionados por Coporgest, una inmobiliaria portuguesa especializada en proyectos de lujo, cuyos propietarios también podrán acceder a las comodidades que ofrece el hotel.

El entorno

Para la firma hotelera norteamericana, Comporta reúne dos elementos cada vez más buscados por el residencial de alta gama: proximidad a una gran capital —Lisboa se encuentra a alrededor de una hora— y un entorno de costa todavía marcado por la baja densidad y la naturaleza protegida.