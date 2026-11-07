El Ferrari de Steve McQueen sale a subasta a partir de 13 millones de euros

Steve McQueen quiso que su Ferrari fuera todavía más personal y, por eso, nada más recibirlo, lo hizo pintar en un azul metalizado más oscuro y cambió el tapizado de los asientos. Casi seis décadas después, aquel descapotable conserva los detalles que eligió el actor y se prepara para su primera subasta, con un valor estimado que no baja de los 13 millones de euros.

Se trata de uno de los diez Ferrari NART Spider fabricados y mantiene el motor y la transmisión originales, la carrocería de Scaglietti y las modificaciones estéticas encargadas por McQueen. Es por ello que para Gooding Christie’s, que lo mostrará el próximo día 20 en Nueva York, su valor puede rondar los 18 millones de euros.

La venta se celebrará en el Javits Center, dentro de la primera edición norteamericana del salón de clásicos Rétromobile, y reunirá más de 160 lotes entre automóviles, motocicletas y objetos de colección.

Una moto de Billy Joel | Christie's

De hecho, tras el Ferrari, destaca un Jaguar D-Type de 1956 valorado entre 5,3 y 6,2 millones de euros. Entregado originalmente en Kenia, ha pasado por colecciones de varios países y participado en pruebas históricas como Le Mans Classic y Goodwood Revival, y sale al mercado después de más de veinte años con su propietario actual.

Otro de los grandes reclamos es un Mercedes-Benz 300 SL de 1955 con las características puertas de alas de gaviota y carrocería de aluminio, del que solo se fabricaron 29. Este ejemplar, que compitió en su época, tiene una estimación de entre 3,6 y 5,3 millones de euros.

Pero la conexión con las celebridades no se agota con el Ferrari de Steve McQueen. Billy Joel aporta más de setenta motocicletas de su colección, todas sin precio de reserva. Entre ellas figura una Triumph Bonneville de 1978 que el Madison Square Garden le regaló por su concierto número 150 con las entradas agotadas, e incluye un casco con las fechas de sus actuaciones.

Un Mercedes-Maybach de LeBron James | Christie's

El músico destinará lo recaudado a su fundación, al igual que LeBron James, que pone a la venta su Mercedes-Maybach S 680 personalizado con sus iniciales, su emblema de una corona y las coordenadas de Akron, su ciudad natal. El baloncestista conservará otro ejemplar prácticamente idéntico, mientras la subasta ayudará a financiar los programas educativos y de apoyo a familias de su fundación.