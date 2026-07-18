Los fondos españoles de estilo ‘value’ concentran el interés inversor en 2026

Los fondos de inversión españoles de estilo value han concentrado buena parte del interés de los ahorradores durante la primera mitad de 2026. Las grandes gestoras independientes nacionales —Azvalor, Cobas, Horos y Magallanes— dominan la clasificación elaborada por Finect a partir de los productos más vistos y más comparados por sus usuarios hasta el 14 de julio. De todos ellos, únicamente siete aparecen simultáneamente en ambas listas.

Azvalor Internacional encabeza el ranking, tanto por número de consultas como de comparaciones. El fondo, con más de 3.100 millones de euros bajo gestión, se había revalorizado un 20,38% en el año hasta el 14 de julio. Su cartera presenta una elevada concentración en energía y materias primas, sectores que en conjunto representan cerca del 60% de la inversión y que se han beneficiado del encarecimiento del petróleo y de las tensiones geopolíticas.

Por detrás se sitúan Horos Value Internacional y Cobas Internacional. El primero avanzaba un 3,75% en el año, aunque mantenía una rentabilidad anualizada superior al 14% a cinco años. El vehículo internacional de Cobas, por su parte, acumulaba una ganancia del 15,1% en 2026 y alcanzaba una rentabilidad anualizada del 19,47% durante el último lustro.

La clasificación también incluye productos con perfiles menos agresivos. Gamma Global, un fondo mixto defensivo con mayor peso de la renta fija, obtenía un rendimiento del 5,88% en el ejercicio, mientras que Cobas Renta, que limita al 15% su exposición a Bolsa, avanzaba un 8,42%. Completan el grupo MyInvestor Value, con una subida del 13,32%, y Magallanes European Equity, que ganaba un 7,19%.

El listado no mide cuáles son los mejores fondos ni constituye una recomendación de inversión, sino que refleja qué productos nacionales han despertado más curiosidad entre los usuarios de la plataforma. Con todo, el predominio de las estrategias value muestra que una parte de los inversores sigue buscando compañías infravaloradas y carteras alejadas de los grandes valores tecnológicos que han liderado las Bolsas durante el semestre.