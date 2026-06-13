Qué fondos indexados y ETF de emergentes recomiendan los expertos para 2026

La creciente variedad de fondos indexados y ETF ligados a los mercados emergentes obliga a mirar más allá del precio de las comisiones o la comparación de rentabilidades. Cuestiones como el índice replicado, la exposición a China o Corea del Sur y las diferencias fiscales entre las dos herramientas son factores determinantes a la hora de construir una cartera diversificada.

De hecho, los expertos de Finect, que recopilan algunas de las opciones más utilizadas por los inversores para ganar exposición a esta clase de activos, tienen en cuenta como una de las primeras decisiones relevantes el índice de referencia. Los productos ligados al MSCI Emerging Markets incluyen Corea del Sur dentro del bloque emergente, lo que añade exposición a compañías como Samsung y a una economía muy vinculada al ciclo tecnológico. En cambio, los productos que siguen índices de FTSE excluyen este país, al que consideran ya un mercado desarrollado. El cambio, por tanto, no solo altera el peso regional de Asia, sino que modifica la sensibilidad de la cartera a semiconductores o exportaciones industriales.

También importa el peso de China. Durante años, el gigante asiático fue la gran apuesta estructural de los emergentes, pero su evolución bursátil, unida a las tensiones regulatorias y a la desaceleración de su crecimiento, han llevado a muchos inversores a retirarlo de sus carteras. De ahí el interés de vehículos "ex China", que centran su exposición en India, Taiwán, Brasil, México o Sudáfrica sin asumir el peso específico del mercado chino.

La fiscalidad añade otra capa de decisión para el inversor español: mientras los fondos indexados permiten traspasar el dinero de un producto a otro sin tributar en ese momento por las plusvalías, siempre que se cumplan los requisitos fiscales, la venta de los ETF genera tributación si hay ganancias debido a su cotización en Bolsa. De ahí que, para inversiones de largo plazo sometidas a reajustes periódicos, la elección del vehículo puede ser tan importante como la selección del índice.

Análisis de productos

Entre las opciones analizadas aparecen productos de grandes gestoras internacionales como Vanguard, iShares, Amundi y Xtrackers, mientras Fidelity figura entre los fondos indexados de mercados emergentes más consultados por los usuarios de Finect.

Así, la plataforma señala el Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund como fondo indexado de referencia para quienes buscan exposición diversificada a esta clase de activos manteniendo la ventaja fiscal de los traspasos en España. En ETF, cita alternativas como iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, uno de los vehículos más amplios por incluir también pequeñas compañías; Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF y Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF, ambos ligados al MSCI Emerging Markets; Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF, con una comisión reducida pero sin Corea del Sur en cartera; e iShares MSCI EM ex China UCITS ETF, pensado para inversores que prefieren excluir China de su exposición.

La recomendación de fondo no pasa por intentar acertar qué país emergente lo hará mejor este año, sino por entender qué exposición se está comprando. China, India, Taiwán, Corea del Sur y Brasil pueden tener pesos muy distintos según el índice elegido; y lo mismo ocurre con sectores como tecnología, semiconductores, consumo o materias primas. Además, los riesgos políticos y la volatilidad cambiaria de los países emergentes son otras cuestiones fundamentales a tener en cuenta antes de invertir.