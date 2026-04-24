Four Winds, lujo caribeño en una finca a la venta con dos casas frente al mar en Barbados

La finca Four Winds, ubicada frente a una de las playas más codiciadas de la costa oeste de Barbados, se encuentra a la venta por un precio de salida de 36 millones de euros, según anuncia el portal inmobiliario James Edition.

La propiedad cuenta con dos casas, con seis y cuatro habitaciones cada una, y con unos magníficos jardines que se extienden a lo largo de 0,8 hectáreas. Otro de sus atractivos son los 107 metros cuadrados de frente de playa, que ofrecen una conexión perfecta con las aguas cristalinas del Caribe.

La casa principal de la propiedad responde al estilo de una residencia tradicional barbadense, adornada con una imponente escalera doble. El amplio salón se conecta con una gran terraza que rodea la casa y que supone una extensión de los sofisticados diseños interiores. Cada una de las seis habitaciones de la casa cuenta con baño privado.

El otro inmueble de la finca es una casa de campo que cuenta con cuatro habitaciones -todas con baño privado- y magníficas vistas al mar.

Exteriores de la propiedad | JAMES EDITION

Bar y pista de tenis

Las opciones de entretenimiento en Four Winds se encuentran integradas en toda la propiedad. Un bar de cócteles invita a relajarse, mientras que la sala de billar ofrece la oportunidad de disfrutar de una sana competencia. Las opciones deportivas se completan con una pista de tenis y un gimnasio.

La amplitud de los inmuebles y de los espacios exteriores permiten que esta propiedad pueda dedicarse al uso residencial o turístico.