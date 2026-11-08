Grecia compite por las grandes fortunas con una cuota fiscal de 100.000 euros al año

Grecia quiere que el atractivo de vivir junto al Mediterráneo tenga también una traducción en la declaración de la renta. Es por ello que limita a 100.000 euros al año la cuota a pagar por los ingresos obtenidos en el extranjero, con independencia de su cuantía, pero exige a cambio que esas grandes fortunas trasladen su residencia fiscal al país e inviertan en él al menos 500.000 euros.

Este incentivo resulta más potente cuanto mayores son las rentas extranjeras del contribuyente, pues para quien obtiene un millón de euros anualmente fuera de Grecia, esa cuota equivale al 10%; pero para quien ingresa cinco millones, se limita al 2%. Si se establece la comparación, por ejemplo, con España, un contribuyente que perciba un millón de euros en dividendos del extranjero pagaría al fisco una cuota que supera los 280.000 euros antes de descontar, si procede, el impuesto pagado en el país de origen.

Así pues, con esta fórmula Grecia busca captar grandes fortunas y convertirlas en capital para su economía, y para ello el sistema se mantiene durante quince años, perfilando así un horizonte fiscal prolongado a quienes pueden elegir dónde instalarse. Por su parte, la contrapartida de invertir medio millón de euros en el país heleno, por su parte, puede completarse en los tres años siguientes a la solicitud, y dirigirse a propiedades inmobiliarias, empresas o determinados activos financieros griegos.

Si bien este programa entró en vigor en 2020, y en estos seis años permitió ya incorporar al país 213 grandes patrimonios y captar 277 millones de euros para inversiones, la novedad ahora reside en una reciente simplificación de los trámites implementada por el gobierno de Grecia para aligerar la burocracia a quienes decidan instalarse en el país.

Otros colectivos

Además, esta estrategia se extiende también a quienes llegan a Grecia con una pensión extranjera y al colectivo de trabajadores.

Para los primeros, se ha diseñado un régimen con un tipo del 7% sobre las rentas procedentes del exterior también durante un máximo de quince años; mientras la vía que busca atraer actividad profesional permite a los beneficiarios dejar exenta la mitad de sus rentas laborales o de su actividad individual obtenidas en Grecia durante siete años.

El grueso del programa sumaba, a cierre de 2024, un total de 4.566 beneficiarios, según la administración tributaria del país heleno.