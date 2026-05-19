La IA desplaza el foco inversor hacia Japón, Corea del Sur y China

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales motores de las bolsas en lo que va de año y todo apunta que seguirá marcando la dirección del mercado en la segunda mitad. Y, a la vista de su papel dentro de la cadena global de suministro de la IA, el norte de Asia parece llamado a jugar un importante papel en este escenario.

Para Richard Tang, responsable de análisis de renta variable asiática del banco suizo de inversiones Julius Baer, el continente asiático no es solo una derivada del entusiasmo por la tecnología de Estados Unidos, sino que se consolida como una parte industrial y bursátil del ciclo. De ahí la preferencia por Japón, Corea del Sur y China, sobre los que la entidad financiera mantiene una posición de sobreponderación debido a exposición a la infraestructura tecnológica de la inteligencia artificial.

Analizando por países, la valoración de Japón no solo se nutre de su posición relevante en el mercado de los semiconductores, sino que el optimismo en torno a la agenda económica de su primera ministra permite vislumbrar la entrada de fuertes flujos de capital extranjero. En cambio, lo que ofrece Corea del Sur es un peso específico en los chips de memoria —un segmento dominado por Samsung y SK Hynix y cada vez más tensionado por la proliferación de centros de datos— en un contexto en el que su escasez se prevé hasta 2027.

El caso de China ofrece más complejidad. Los analistas de la financiera helvética apuntan que las mejores oportunidades ligadas a la IA en el gigante asiático no necesariamente se encontrarán entre los grandes índices. "Las acciones A —cotizadas en el mercado continental— tienen una exposición más favorable a la inteligencia artificial que las H-shares —negociadas en Hong Kong—, y es probable que esta superioridad continúe", advierte Tang.

Adicionalmente, atendiendo al mercado del sur de Asia, identifica dos oportunidades en Singapur e India. El primero, visto como un mercado de calidad y rentabilidad, apoyado en una divisa fuerte y un gobierno con iniciativa para revitalizar el mercado de capitales; y el segundo, como apuesta estructural de crecimiento en un país de fuerte crecimiento demográfico y con una creciente canalización del ahorro doméstico hacia los mercados financieros.