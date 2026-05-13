Valores que se desarrollen con la IA y deuda de mercados emergentes, apuestas de inversión de BlackRock

BlackRock apuesta por invertir en valores que se beneficien del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) -semiconductores, energía o los centros de datos-, así como en la renta variable y la deuda de los mercados emergentes de cara a los próximos seis a doce meses.

El estudio semanal de BlackRock Investment Institute (BII) indica que los citados sectores se beneficiarán, "independientemente de quiénes sean los ganadores o los perdedores finales de la IA". Además, considera que el auge de la IA impulsará los beneficios de las empresas estadounidenses, por lo que así ven respaldada "nuestra sobreponderación en renta variable estadounidense".

Además, la mayor gestora de activos del mundo sobrepondera la renta variable de mercados emergentes, dando preferencia a los exportadores de materias primas y a los beneficiarios de la IA. "Nos atrae la deuda de mercados emergentes en moneda fuerte debido a la resiliencia económica, la disciplina de las políticas fiscales y monetarias y la elevada proporción de exportadores de materias primas", agrega la firma.

En Europa, BlackRock se decanta por sectores de renta variable, como el de las infraestructuras, en línea con lo avanzado anteriormente sobre aquellos valores beneficiados por la IA. En paralelo, la gestora sugiere buscar coberturas de cartera, como "oportunidades temáticas relacionadas con el desarrollo de la IA y la búsqueda de seguridad energética".

Por otra parte, la gestora señala que los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo "ya no proporcionan un colchón" frente a las caídas del mercado de renta variable", mientras que el oro también ha demostrado "ser un diversificador ineficaz".

Estrategia a largo plazo

Respecto a la construcción de carteras en un horizonte de cinco años, BlackRock opta por un enfoque basado en escenarios a medida que surjan los ganadores y perdedores de la IA, además de apostar por los mercados privados y los fondos de cobertura para obtener rendimientos y anclar las carteras a las megatendencias.

Asimismo, considera "atractivas" las valoraciones de la renta variable de infraestructuras por el sustento de la demanda estructural por parte de la fragmentación geopolítica y la IA, al tiempo que apuestan por el crédito privado pese a observar "un aumento en la dispersión de los rendimientos".

Por último, BlackRock da preferencia a los bonos de mercados desarrollados fuera de Estados Unidos, como Japón, por el contexto actual de inflación y la ejecución y reformas corporativas, y apuesta por mercados emergentes en renta variable, en especial la India, por situarse "en la intersección de las megatendencias".