La incertidumbre política dispara la búsqueda de nuevos permisos de residencia entre las grandes fortunas

La inestabilidad política y económica está llevando a un número creciente de familias adineradas a asegurarse el derecho a vivir en varios países, hasta el punto de que, solo en Estados Unidos, las solicitudes de segundos pasaportes han aumentado en el último año y medio por encima del 52%.

Según los datos de clientes de Henley & Partners, el objetivo fundamental de las familias que recurren a esta vía es disponer de una segunda residencia legal o de otra ciudadanía como medida de protección ante posibles cambios políticos, fiscales o regulatorios, lo que resulta llamativo en algunas de las economías más desarrolladas del mundo.

Dominic Volek, director del Grupo de Clientes Privados de Henley & Partners, lo explica así: "Las familias están considerando otras jurisdicciones y preguntándose qué derechos y opciones deberían tener si cambian las circunstancias. Para muchos, adquirir una residencia o ciudadanía adicional es preservar la libertad de elección antes de que sea necesaria".

Por ejemplo, Estados Unidos continúa siendo el principal origen de las solicitudes gestionadas por la consultora, mientras Reino Unido ocupa la sexta posición y Alemania, la décima. Francia ha pasado del puesto 36 al 14, y en septiembre ya casi igualaba la demanda registrada durante todo el año 2025, un dato que en Italia ya ha sido sobrepasado. Además, países como Canadá y Australia también aparecen entre los quince primeros mercados por volumen de solicitudes.

En todo caso, la movilidad funciona en dos direcciones, como refleja el caso de Italia. El país europeo no solo genera peticiones de pasaportes para terceros países, sino que también atrae capital extranjero: su programa para inversores igualó en septiembre toda la demanda de 2025 y aproximadamente un tercio de los solicitantes procedía de Estados Unidos.