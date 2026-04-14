La volatilidad del mercado, una oportunidad para invertir en renta variable fuera de EEUU

La tensión geopolítica en torno a Irán sigue marcando el pulso de los mercados internacionales. La falta de acuerdo en las conversaciones de Islamabab y la decisión de Estados Unidos de bloquear el estrecho de Ormuz a todos los buques que utilicen los puertos de la república islámica no han hecho sino avivar la incertidumbre financiera, de modo que los analistas siguen considerando que el momento actual sigue exigiendo más cautela que audacia a la hora de invertir.

Con el petróleo rondando los cien dólares por barril, y las bolsas atravesando altibajos en función de un escenario que cambia cada día, el rápido rebote que registraron los activos de riesgo tras el anuncio de la tregua de dos semanas no pasó de ser un alivio temporal que se frustró al mismo tiempo que naufragaba el diálogo abierto en Pakistán.

Así las cosas, para los jefes de los departamentos de inversión y estrategia del banco suizo Julius Baer, Christian Gattiker y Mathieu Racheter, el panorama sigue siendo demasiado opaco como para favorecer a los inversores de largo plazo, de modo que esta fase se presenta como más adecuada para operaciones tácticas.

Y mientras su escenario base sigue apuntando a un repunte en los precios de la energía, subrayan que la corrección en varios mercados fuera de Estados Unidos refuerza su visión positiva sobre países como Japón, Alemania, Suiza y los mercados emergentes. Según su análisis, estas plazas ofrecen valoraciones más atractivas y una combinación más equilibrada entre recuperación cíclica y motores de crecimiento estructural.

Por ello, en un entorno de tanta volatilidad como el actual, recomiendan aprovechar los períodos de debilidad del mercado para afinar la lista de compras y rotar de forma selectiva hacia renta variable no estadounidense y hacia compañías de alta calidad, especialmente en sectores como el financiero y el sanitario.