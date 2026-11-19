Llegar a casa en yate, comer en un restaurante flotante y bañarse en una piscina privada frente al mar. Es la propuesta de Maserati Island, el proyecto presentado por la firma automovilística italiana y la promotora Samana en The World, uno de los archipiélagos artificiales de Dubái.

Maserati Island, en Dubái | Samana

Allí se levantarán un total de 840 residencias con piscina privada acompañadas de siete villas sobre el agua y otras dos que se construirán en medio de la vegetación. La primera entrega, de 232 viviendas entre estudios y apartamentos de cuatro dormitorios, estará disponible a partir de 2030.

En su interior, la identidad de Maserati se traslada al diseño doméstico, realizado con base en un proyecto del arquitecto Carlo Colombo y mobiliario de la colección desarrollada junto a Giorgetti.

Maserati Island, en Dubái | Samana

Concebida para vivir durante todo el año, la isla de Maserati incorporará playas privadas, una laguna, un club de playa, espacios deportivos y un restaurante italiano flotante conectado con tierra firme a través de un servicio de yates.

En cuanto a los precios de las residencias, parten de unos 373.000 euros para los estudios y de 522.000 euros para los apartamentos de un dormitorio, mientras las unidades de dos habitaciones arrancan en unos 944.000 euros y las de tres se sitúan en 1,61 millones.