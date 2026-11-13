Dubái suma más de 600 viviendas frente al mar el pleno enfriamiento de su sector inmobiliario

La guerra en Oriente Próximo ha enfriado el mercado inmobiliario de Dubái, donde el valor de las viviendas acumula una caída superior al 10% desde febrero, pero los promotores siguen dispuestos a apostar por el emirato. Prueba de ello es la nueva urbanización frente al mar que se pondrá en pie en las islas y que sumará 603 viviendas a su oferta residencial con la vista puesta en finales de 2030.

Con una inversión en el entorno de los 730 millones de euros, dos edificios de 20 y 21 plantas compartirán jardines, piscinas y espacios de encuentro dentro de un desarrollo más amplio, concebido para combinar viviendas, comercio y ocio de primer nivel.

Shione, nueva promoción inmobiliaria en Dubái | Render difundido por GRAF

Según los importes publicados por la comercializadora Primo Capital, los apartamentos de un dormitorio en esta nueva urbanización parten de unos 657.000 euros, los de dos comienzan en 1,14 millones y los de tres saldrán a la venta desde 1,73 millones.

El planteamiento de Shione, como se ha bautizado el proyecto, incluye jardines de inspiración japonesa con zonas de meditación y recorridos entre vegetación y agua, pero también zonas de ocio. De hecho, sobre una plataforma elevada se distribuirán piscinas para adultos y niños, terrazas y áreas de descanso. Todo ello se combina con gimnasio, salas de yoga, sauna y baños de vapor, además de una cocina comunitaria para encuentros entre vecinos y zonas de juego infantiles.

Shione, nueva promoción inmobiliaria en Dubái | Render difundido por GRAF

Un mercado que empieza a estabilizarse

El horizonte de entrega de este desarrollo de la promotora dubaití Beyond se sitúa en una fase distinta a la que atraviesa hoy el real estate del país.

ValuStrat, consultora especializada en ese mercado, apunta que en el último mes se han recuperado las cifras positivas, aunque la subida de los precios ha sido únicamente del 0,1%. Con todo, los valores residenciales siguen un 5,7% por debajo de hace un año, con bajadas del 7,2% en el caso de los apartamentos y del 4,8% en las villas.

La evolución no ofrece una lectura uniforme, ni siquiera en las zonas más privilegiadas: mientras las viviendas unifamiliares de Jumeirah Islands conservan una subida anual del 7,3%, las de Palm Jumeirah retroceden un 10,6%. Por su parte, las operaciones de compraventa sobre plano aumentaron un 2,3% con respecto a septiembre, pero fueron un 47,4% inferiores a las de octubre del año pasado.