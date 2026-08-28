Japón destinó casi 146.000 millones de euros para evitar nuevos desplomes del yen

Con el yen cerca de su suelo histórico con respecto al dólar, el gobierno que dirige Sanae Takaichi ha invertido solo en este mes de agosto la cifra récord de 82.930 millones de euros en operaciones en el mercado de divisas destinadas a defender la cotización de la moneda japonesa.

De hecho, las autoridades niponas han revelado que estas inversiones se llevaron a cabo en coordinación con Estados Unidos para tratar de apuntalar el yen, que roza mínimos en casi cuarenta años.

Según los registros oficiales, se trata de la segunda intervención del gobierno de Japón en el mercado de divisas en lo que va de año, después de haber destinado en mayo algo más de 63.000 millones de euros a defender su moneda.

Se trata de una decisión que el ejecutivo de la isla asiática no tomaba desde mayo de 2024, cuando se emplearon unos 52.670 millones de euros en el sostenimiento del yen. Antes, en octubre de 2022, la inversión había rozado los 34.200 millones de euros.