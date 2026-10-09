Un jardín suspendido con vistas a la Torre Eiffel busca comprador por 8,35 millones

Vistas a la Torre Eiffel desde la terraza del apartamento a la venta en París por 8,35 millones de euros

En una ciudad donde disponer de unos pocos metros al aire libre ya constituye un privilegio, este ático propone algo mucho más difícil de encontrar: un jardín privado de 600 metros cuadrados suspendido sobre los tejados de París. La vivienda, en el mercado por 8,35 millones de euros, permite contemplar la Torre Eiffel desde el salón, la terraza y dos de sus tres dormitorios.

La propiedad ocupa por completo la décima y última planta de un edificio residencial situado en uno de los barrios más elegantes del oeste de la capital francesa. Esa posición, unida a sus cuatro orientaciones y a sus grandes ventanales, permite que la luz atraviese la casa durante buena parte del día y que las estancias se abran directamente al exterior.

Interior del apartamento a la venta en París por 8,35 millones de euros | Junot

Más que rodear el apartamento, la terraza funciona como una segunda vivienda al aire libre. Protegida de las miradas y del ruido de la calle, se despliega alrededor de las principales habitaciones como un verdadero jardín suspendido, con espacio suficiente para crear diferentes ambientes de descanso, comedor y recepción frente al perfil monumental de la ciudad. De hecho, el contraste entre sus 170 metros cuadrados interiores y los 600 metros de terraza convierte al exterior en el auténtico protagonista de este inmueble, pues el salón prolonga sus vistas hacia los tejados parisinos mientras la cocina comunica con una zona preparada para comer al aire libre.

Interior del apartamento a la venta en París por 8,35 millones de euros | Junot

La distribución conserva una escala relativamente íntima. La vivienda reúne salón, comedor, cocina y tres dormitorios. La suite principal incorpora vestidor y baño propio; las otras dos habitaciones disponen también de acceso privilegiado a la terraza y una de ellas cuenta con baño privado. La lavandería y un tercer baño completan el interior, aunque el precio incluye también una plaza de aparcamiento y una bodega. De manera adicional pueden adquirirse una segunda plaza y dos estudios independientes, de 12 y 14 metros cuadrados, situados en la primera planta y pensados como alojamiento de servicio, despacho o espacio para invitados.

La vivienda, disponible a través de la reconocida inmobiliaria francesa de lujo Junot, llegó a anunciarse por 9,1 millones de euros antes de que su precio descendiera hasta los actuales 8,35 millones. Incluso con esa rebaja, el importe equivale a algo más de 49.000 euros por cada metro cuadrado interior, aunque cualquier cálculo convencional resulta incompleto ante una terraza que multiplica por más de tres la superficie de la casa.