Londres estrena una nueva dirección para el lujo inmobiliario frente al Támesis

Desayunar miranda al Big Ben, cruzar caminando hasta Covent Garden y terminar el día en una piscina privada de mármol. Esa es la vida que propone Seven, el último edificio residencial de Southbank Place, que nace como un gran complejo junto al Támesis en uno de los rincones más reconocibles de Londres.

La última promoción de Southbank Place reúne 92 viviendas junto al London Eye, en Londres | Nick Rochowski Photography

El inmueble ocupa trece plantas y reúne únicamente 92 viviendas, desde apartamentos de un dormitorio hasta áticos de doble altura. Sus grandes ventanales y balcones enmarcan una panorámica difícil de igualar: el río en primer plano y, al fondo, el Parlamento británico, el London Eye y buena parte del perfil monumental de Westminster.

La última promoción de Southbank Place reúne 92 viviendas junto al London Eye, en Londres | Nick Rochowski Photography

En el interior de un edificio que lleva la firma del despacho de arquitectura Stanton Williams, el estudio británico Albion Nord ha diseñado estancias amplias y luminosas, con cocinas hechas a medida y baños revestidos de piedra. Mientras, en el exterior, los propietarios disponen de un club privado de más de 1.500 metros cuadrados concebido casi como el spa de un gran hotel: piscina cubierta de 25 metros, sauna, baño de vapor, cabinas de tratamientos, gimnasio, espacios de relajación y salón de belleza. Salas privadas, cine, seguridad y conserjería durante las 24 horas completan los servicios del complejo.⁠

La última promoción de Southbank Place reúne 92 viviendas junto al London Eye, en Londres | Nick Rochowski Photography

También resulta difícil competir con la ubicación, con el Royal Hall, el National Theatre y el Southbank Centre prácticamente a sus puertas, y la Tate Modern o el Shakespeare’s Globe siguiendo el paseo junto al río. La estación de Waterloo, conectada directamente con este nuevo desarrollo, permite desplazarse rápidamente hacia el distrito financiero y otros puntos de la capital británica.

La última promoción de Southbank Place reúne 92 viviendas junto al London Eye, en Londres | Nick Rochowski Photography

Con esta promoción, cuyos precios comienzan a partir de dos millones de euros y llegan a superar los siete, Seven pone el cierre a la transformación del antiguo recinto de Shell Centre. Esta operación inmobiliaria, valorada en 1.000 millones de libras, ha sido desarrollada por Braeburn Estates (la sociedad compartida por Qatari Diar y Canary Wharf Group) y ha permitido convertir este tramo del Támesis en una de las direcciones más codiciadas de Londres.