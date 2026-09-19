Florida lleva el lujo al extremo con uno de los residenciales más exclusivos de EEUU: pisos frente al mar desde 27 millones de euros

Vistas al mar desde la terraza del nuevo residencial de ultralujo en Florida

Florida vuelve a subir el listón del lujo inmobiliario. A orillas del mar, se levantarán doce enormes pisos con todas las comodidades, y precios al alcance de muy pocos bolsillos.

Interior de una de las viviendas del nuevo residencial de ultralujo en Florida | BH Group

Para hacer realidad Olana, este pequeño complejo residencial que lleva al extremo la carrera por el lujo inmobiliario en la costa de Florida, dos promotoras estadounidenses han conseguido financiación por valor de 167 millones de euros.

El proyecto se levantará en Naples, una ciudad del oeste de Florida que se ha convertido en uno de los mercados residenciales más caros de Estados Unidos, y su magnitud escapa de las cifras habituales incluso en los segmentos más exclusivos: la superficie interior de la docena de viviendas waterfront ronda los 930 metros cuadrados y su precio arranca en 27 millones de euros.

De este modo, a la luz de la financiación conseguida, los costes de construcción asociados a cada una de las viviendas supera los trece millones de euros.

Características

El tamaño explica parte de esas cifras. El proyecto, según el gobierno de Naples, ocupará una parcela con unos 67 metros de frente de playa y sus viviendas se han planteado prácticamente como mansiones horizontales.

De hecho, los documentos urbanísticos contemplan alrededor de 11.000 metros cuadrados de superficie residencial interior para el conjunto, a los que se suman las grandes terrazas de las viviendas.

Interior de una de las viviendas del nuevo residencial de ultralujo en Florida | BH Group

Cada residencia tendrá entrada privada desde el ascensor, grandes superficies acristaladas y terrazas abiertas hacia el mar. En el interior habrá dos cocinas —una principal y otra destinada al servicio—, bodega climatizada, cine insonorizado y espacios privados de bienestar con sauna, baño de vapor y gimnasio. Las zonas comunes añadirán piscina frente al mar, cabañas privadas, jardines y servicio de conserjería para los propietarios.

Además, la exclusividad se apoya en la escasez de suelo disponible en primera línea de mar. De hecho, BH Group, uno de los promotores, define la parcela como un emplazamiento excepcional para el segmento de ultralujo y confirma que el complejo está actualmente en comercialización. Según sus cálculos, las obras comenzarán antes de que acabe el año y la entrega de las llaves está fijada para 2028.