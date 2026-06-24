La mansión de Berlusconi que quiere la familia real de Qatar: más grande que el Vaticano, con siete piscinas, helipuerto y búnker nuclear

La mansión que Silvio Berlusconi tenía en la isla de Cerdeña está a punto de cambiar de manos. La familia real de Qatar comprará Villa Certosa por 350 millones de euros, una cantidad inferior a los 500 que aspiraban a recaudar los herederos del magnate italiano.

Al menos, así lo confirma el diario La Nuova Sardegna, que apunta que el comprador es la familia Al Thani, la dinastía que ha gobernado Qatar durante más de 150 años y que ya cuenta con una importante presencia en Cerdeña, con inversiones que van desde el hotel Costa Smeralda hasta el Hospital Mater Olbia.

Villa Certosa no solo fue una de las residencias del mandatario italiano. Rodeada de polémica tras salir a la luz fotografías de Il Cavaliere rodeado de mujeres jóvenes entre dignatarios políticos y otros invitados ilustres, se trata de una enorme propiedad con vistas al golfo de Marinella y un sinfín de extras: siete piscinas, campos de fútbol y de golf, atracciones infantiles, helipuerto, un volcán artificial y un búnker nuclear se distribuyen por un recinto más grande que el Vaticano.

Además de las catorce habitaciones de la edificación principal, cuenta también con siete villas para huéspedes en el interior de un parque de casi 600.000 metros cuadrados. Por allí han pasado los principales líderes internacionales: desde George W. Bush a Vladimir Putin y desde Tony Blair a José Luis Rodríguez Zapatero.